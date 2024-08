Soaram os alarmes no seio do Real Madrid, esta terça-feira, depois de Camavinga ter saído com queixas do treino no Estádio Nacional de Varsóvia, na véspera da Supertaça Europeia.

O avançado francês caiu no relvado após um lance com o compatriota Aurélien Tchouaméni durante um exercício de posse de bola e ficou agarrado ao joelho esquerdo, com gritos de dor. Os restantes jogadores e staff aproximaram-se para perceber a gravidade da lesão, mas Camavinga deixou o relvado pelo próprio pé, embora visivelmente frustrado.

Ainda assim, o internacional francês vai falhar o jogo com a Atalanta.

O Real Madrid temia uma lesão no ligamento cruzado, mas essa hipótese foi descartada pela equipa médica dos «merengues», após o primeiro exame.