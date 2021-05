Em resposta à nota emitida pela UEFA na sexta-feira, o Barcelona, a Juventus e o Real Madrid emitiram um comunicado conjunto neste sábado, no qual revelam serem alvo de pressões, ameaças e ofensas.

«Os clubes fundadores sofreram, e continuam a sofrer, pressões inaceitáveis de terceiros, ameaças e ofensas para abandonar o projeto e, por conseguinte, desistir do seu direito e dever de fornecer soluções para o ecossistema do futebol através de propostas concretas e de um diálogo construtivo», lê-se na nota conjunta dos três clubes, onde visam os outros doze clubes que desistiram do projeto:

«Lamentamos que os nossos amigos e parceiros fundadores agora estão numa posição inconsistente e contraditória, tendo assinado ontem compromissos com a UEFA.»

Recorde-se que os três clubes foram os únicos dos 12 fundadores que não renunciaram à Superliga, razão pela qual foram visados de forma particular no comunicado da UEFA.

Ainda assim, Real, Barça e Juve terminam o comunicado a afirmar a sua «determinação para discutir, sem uma pressão intolerável e de acordo com a lei. soluções apropriadas para um futebol financeiramente sustentável».