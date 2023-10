Aurélien Tchouaméni lesionou-se no "El Clásico" e é baixa no Real Madrid para as próximas oito semanas.

Nas redes sociais, circulavam vídeos que atribuíam a culpa da lesão a Gavi, devido a uma «pancada» na perna esquerda de Tchouaméni durante o jogo. Ora, esta segunda-feira, o médio francês veio a público isentar o jovem blaugrana.

«Não é culpa do Gavi. Lesionei-me no final da primeira parte», escreveu o jogador nas redes sociais.

No es culpa de Gavi. Me lesioné al final de la primera mitad https://t.co/80QK1668n8 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) October 30, 2023

Tchouaméni tem uma fratura no metatarso do pé esquerdo e vai falhar a receção ao Sp. Braga para a Liga dos Campeões, já a 8 de novembro.