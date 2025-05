Em toda a história do Real Madrid, um dos principais clubes mundiais, apenas oito jogadores ingleses vestiram a camisola dos madridistas. Na verdade, sete - o oitavo está prestes a chegar, com o anúncio de Trent Alexander-Arnold nesta sexta-feira.

Sobre o primeiro inglês há pouca informação. Tratou-se de um guarda-redes chamado Lindsey, entre os longínquos anos de 1907 e 1911. Fez apenas cinco jogos ao serviço do clube, ganhando uma Taça de Espanha e um campeonato regional, numa era bem diferente do futebol.

Foi preciso esperar até 1979 para que outro inglês assinasse pelo Real Madrid. Laurie Cunningham tornou-se o jogador britânico mais caro até então com uma transferência de 950 mil libras, proveniente do West Bromwich Albion.

Extremo veloz e tecnicista, marcou vinte golos em 66 jogos pelos blancos. O primeiro negro a vestir a camisola da seleção inglesa viria a falecer num trágico acidente de carro em Madrid, aos 33 anos.

Depois, em 1999, o extremo Steve McMananan assinou pelo Real Madrid após destacar-se no Liverpool durante sucessivas temporadas. Não atingiu o mesmo brilhantismo em Espanha, mas saiu do clube em 2003 com 158 jogos e 14 golos.

O nome seguinte na lista é o mais famoso de todos - David Beckham. Um dos 'Fergie Boys' e o mais bonito de todos, mas saiu de Espanha com menos títulos do se esperaria - uma Liga e uma Supertaça.

Custou 37,5 milhões de euros ao Real Madrid, durante a era dos 'Galáticos' de Florentino Pérez. Fez 159 jogos no clube, marcando 20 golos (alguns deles, de belo efeito).

A seguir temos um Bola de Ouro. Michael Owen vestiu a camisola do Real Madrid durante uma temporada, em 2004/05, mas não se adaptou muito bem ao novo país. Depois de marcar muitos golos pelo Liverpool, anotou 16 em 45 jogos pelos blancos, antes de voltar a Inglaterra, para o Newcastle.

O caso de Jonathan Woodgate é mais insólito. O defesa chegou em 2004 por uns incríveis 18 milhões de euros, sem jogar nenhum jogo em 04/05. Fez 14 na época seguinte (marcou um autogolo e foi expulso na estreia) e voltou a Inglaterra pela porta pequena. Uma espécie de 'fever dream' em que o atual treinador-adjunto do Middlesbrough foi protagonista.

Por fim, Jude Bellingham quebrou um 'jejum' de ingleses no Real Madrid ao protagonizar uma transferência milionária de 113 milhões de euros no verão de 2023, vindo do Borussia Dortmund. Ainda tem 21 anos (!), mas é um dos grandes nomes do futebol mundial.

