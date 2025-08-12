Não é todos os dias que o Real Madrid visita a cidade austríaca de Tirol para disputar uma partida, mesmo que amigável, e houve quem quisesse, a todo o custo, eternizar o momento ao lado de uma das principais figuras dos Merengues.

Perto do intervalo, um adepto invadiu o relvado para tentar uma selfie com o Kylian Mbappé. Apesar da intervenção enérgica de um segurança, o jovem conseguiu chegar perto do avançado francês, que aceitou posar para uma fotografia.

O Real Madrid fecha a pré-temporada em Tirol, frente à equipa local, que lidera a Liga austríaca. Na terça-feira, os Merengues iniciam a participação na Liga espanhola frente ao Osasuna.