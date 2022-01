Apesar da derrota na meia-final da Supertaça espanhola, diante do Real Madrid (3-2), o presidente do Barcelona Joan Laporta mostrou-se orgulhoso da exibição da equipa. A palavra «orgulho», de resto, marcou o tónico da conversa com os jogadores no balneário.

«Estamos todos orgulhosos de vocês, mais do que nunca. Pelas mensagens que recebemos de Barcelona e pelo jogo que fizeram, onde deram a cara, mostraram o vosso talento, orgulho e capacidade para se superarem. Fomos valentes, podemos estar orgulhosos. Como presidente do Barça e os adeptos em todo o mundo, estamos orgulhosos graças a vocês. O treinador, staff, muito bem. Bravo, quase conseguimos. Só falta ganhar, mas a continuar assim vamos conseguir», disse o dirigente na palestra, publicada nas redes sociais do clube.

Os jogadores mantiveram o rosto cerrado durante o discurso do líder, mas todos bateram palmas no final e até houve espaço para um abraço entre Laporta e Xavi.

A palestra do presidente do Barcelona: