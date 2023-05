O Real Madrid teve de operar uma reviravolta, mas venceu no reduto do Sevilha, este sábado, por 2-1, na 37.ª e penúltima jornada do campeonato espanhol.

Rafa Mir adiantou os afnitriões (3m), mas a tarde era de Rodrygo, que bisou no encontro. O internacional brasileiro bateu um livre de forma certeira aos 29 minutos e, aos 69, depois de uma brilhante jogada individual, estabeleceu o resultado final.

O já consagrado campeão Barcelona, que recebe o Maiorca no domingo, segue com 85 pontos, enquanto o Real é segundo, com 77 e o Atlético de Madrid, que ainda não entrou em campo, é terceiro (73 pontos). O Sevilha é décimo, com 49.