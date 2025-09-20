Internacional
VÍDEO: Éder Militão inaugura o marcador à «lei da bomba»
Defesa central do Real Madrid marcou um golaço frente ao Espanhol
Defesa central do Real Madrid marcou um golaço frente ao Espanhol
O Real Madrid vai vencendo o Espanhol (1-0) ao intervalo. No Santiago Bernabéu, foi o defesa-central Éder Militão quem marcou o golo que vai dando os três pontos aos merengues. O brasileiro recorreu à «lei da bomba» completamente do olho da rua para fazer o único golo do jogo até então.
Ora veja o golaço de Miltão:
