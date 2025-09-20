O Real Madrid vai vencendo o Espanhol (1-0) ao intervalo. No Santiago Bernabéu, foi o defesa-central Éder Militão quem marcou o golo que vai dando os três pontos aos merengues. O brasileiro recorreu à «lei da bomba» completamente do olho da rua para fazer o único golo do jogo até então. 

Ora veja o golaço de Miltão: 

 

RELACIONADOS
Liverpool vence Everton e mantém percurso cem por cento vitorioso
Estugarda de Tiago Tomás impõe primeira derrota ao St. Pauli
VÍDEO: Tiago Gabriel marca, Zé Pedro fica no banco e Belotti brilha
Amorim e o Benfica: «Agora está lá o Mourinho...»