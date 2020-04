5 de abril de 2015.

Uma data que fica para a história da história de um dos melhores de sempre do planeta futebol.

Com quase 72 mil espectadores nas bancadas do seu estádio, o Real Madrid recebeu o Granada com Cristiano Ronaldo, a cumprir a sua 7ª temporada nos 'blancos' a revelar-se decisivo e…certeiro.

Em tarde de muitos golos (a partida terminou com a vitória de 9-1 do Real Madrid) CR7 até nem abriu a contagem pois Bale aos 25 minutos encarregou-se de colocar os da casa na frente, mas a seguir «abriu o livro». O internacional português rematou 13 vezes à baliza do Granada e marcou aos 30, 36, 38, 54 e 90 minutos naquela que foi a sua primeira 'manita' da carreira.

A esta equipa do Real Madrid, que até beneficiou de um autogolo do adversário, não faltava «poder de fogo» pois possuía um elenco ofensivo de luxo onde se incluíam, como é óbvio, Cristiano Ronaldo, mas também Luka Modric, James Rodríguez, Gareth Bale ou Karim Benzema (que marcou 2 golos), só para citar alguns….

E até um jogador que, hoje em dia, veste a camisola do Sporting, Jesé Rodríguez.

A 'manita' de Cristiano Ronaldo há 5 anos foi a primeira mas não a última da sua carreira.

Meses depois, já na temporada seguinte , a 12 de setembro de 2015, o capitão da seleção nacional portuguesa voltou a repetir o feito no Estádio do Espanhol, em Barcelona.