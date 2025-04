O Real Madrid venceu o Alavés por 1-0 na tarde deste domingo, no Mendizorroza, em jogo da 31.ª jornada da liga espanhola.

A equipa treinada por Carlo Ancelotti, vinda de uma pesada derrota ante o Arsenal para a Liga dos Campeões (3-0), não deixou pontos pelo caminho na perseguição ao líder Barcelona. Porém, nem tudo foi bom para os homens da capital.

Aos 34 minutos, Camavinga, com um belo remate de pé esquerdo, em zona frontal, na meia-lua, deu vantagem ao Real Madrid, num lance bem desenhado com Fede Valverde.

Mas, aos 38 minutos, Kylian Mbappé viu o cartão vermelho direto e deixou o Real Madrid reduzido a dez jogadores, após uma falta dura sobre Antonio Blanco. O árbitro, Cesar Soto Grado, foi ver as imagens e expulsou o francês.

Já na segunda parte, o Alavés também ficou reduzido a dez jogadores, após falta de Manu Sánchez sobre Vinícius Júnior (que começou o jogo como suplente, tal como Bellingham). O lance ainda prosseguiu, mas o árbitro interrompeu depois o jogo, foi ver as imagens e expulsou o jogador da equipa da casa.

Com este resultado, o Real Madrid volta às vitórias na liga (tinha perdido com o Valencia) e soma 66 pontos, no segundo lugar, a quatro do líder Barcelona, que venceu no sábado, ante o Leganés.

Na próxima jornada, o Real Madrid recebe o Athletic Bilbao, tendo Mbappé como grande ausência, no próximo domingo (20h00). Antes, na quarta-feira, os espanhóis recebem o Arsenal, na decisão de apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões.

No primeiro jogo do dia, o Osasuna recebeu e venceu o Girona, por 2-1. Ante Budimir (38m) e Pablo Ibáñez (79m) marcaram para o Osasuna e Yáser Asprilla, já em tempo de compensação, fez o golo do Girona (90+6m).