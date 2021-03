Luka Modric tornou-se neste sábado no jogador mais internacional de sempre pela Croácia, ao fazer o jogo 135, diante da seleção de Chipre.

O médio do Real Madrid ultrapassou Darijo Srna e no final do jogo, após o jantar de equipa, foi alvo de uma homenagem por parte dos companheiros e da federação.

Ora, ao ver os melhores momentos que viveu com a camisola da seleção, Modric não controlou as lágrimas, conforme se pode ver no vídeo partilhado pela federação croata.