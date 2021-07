O Real Madrid divulgou, esta quinta-feira, novas imagens no avanço das obras de remodelação do Estádio Santiago Bernabéu, com parte da cobertura amovível já colocada no topo.

As novas imagens exibidas pelo clube mostram que a lateral este da nova cobertura, parte que é amovível, já tem progressos, assim como os topos Norte e Sul, já colocados para aquilo que vai permitir um fecho total do interior do estádio aquando da conclusão da obra.

O clube da capital espanhola tem previsão para poder voltar a jogar no Santiago Bernabéu em setembro.