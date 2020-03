Akhil Sahni é adepto do Real Madrid e viveu este domingo um dia inesquecível no clássico com o Barcelona no Santiago Bernabéu. Além de ver a sua equipa ganhar e ter tirado fotografias com o presidente Florentino Pérez, o jovem deu de caras com Cristiano Ronaldo.

Ao filmar o internacional português, ex-jogador dos merengues, Ronaldo acenou-lhe e fez-lhe sinal de que o jogo era do outro lado.

Veja as imagens: