O Real Madrid conquistou, este sábado, a Taça do Rei de Espanha, a 20.ª do seu historial, ao vencer o Osasuna por 2-1, na final realizada em Sevilha, no Estádio de La Cartuja.

O primeiro golo da partida aconteceu logo aos dois minutos e para o Real, por Rodrygo, com uma finalização na área após jogada de Vinícius Júnior.

O 1-0 foi o resultado registado ao intervalo e, na segunda parte, o Osasuna, 18 anos depois da primeira vez de novo na final da Taça do Rei, empatou num remate frontal de Lucas Torró, ao minuto 58.

Porém, ainda haveria mais para dar de Rodrygo do lado do Real. O brasileiro aproveitou uma jogada de insistência na área, para fazer o 2-1, decisivo para a conquista da Taça do Rei, que fugia ao Real desde 2014.

Com esta conquista, o Real Madrid sucede ao Betis e reforça o estatuto de terceiro clube com mais êxitos na Taça, atrás das 23 do Athletic e das 31 do Barcelona.