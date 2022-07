Depois do empate frente ao Barcelona, a Juventus voltou a defrontar outro gigante espanhol nesta pré-época, desta feita com um resultado diferente: derrota frente ao Real Madrid (2-0).

No estádio Rose Bowl, em Pasadena, Karim Benzema, quem mais, abriu o marcador aos 19 minutos, de penálti.

No segundo tempo, já com os reforços Rudiger e Tchouameni em campo, Marco Asensio ampliou a vantagem, após uma grande jogada coletiva – destaque para o trabalho de Hazard.

Do lado da Juve, destaque para Di María: no reencontro com a sua antiga equipa, o ex-Benfica foi titular.