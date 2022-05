As equipas de Real Madrid e Betis trocaram, esta sexta-feira, antes do duelo da 38.ª e última jornada da liga espanhola 2021/22, guardas de honra no relvado do Santiago Bernabéu, num momento que mereceu aplausos entre atletas e também dos adeptos presentes nas bancadas.

O pasillo – assim se designa, comummente, a guarda de honra aos campeões em Espanha – foi inicialmente feito pelo Real Madrid ao Betis, vencedor da Taça do Rei desta época e, depois, foi a equipa da Andaluzia a responder da mesma forma, fazendo a guarda de honra ao campeão da liga espanhola de 2021/22.