Depois da vitória caseira do Barcelona, o Real Madrid estava obrigado a vencer no reduto do Athletic Bilbao para continuar a três pontos dos catalães. Ora, os merengues venceram por 2-0 no San Mamés e evitaram a fuga da equipa blaugrana.

Karim Benzema fez o primeiro golo do jogo, com um remate à meia-volta, aos 24 minutos.

BENZEMA ⚡️ Nem deixa a bola bater no chão 🙌

🇪🇸 @LaLiga | @AthleticClub 0 x 1 @realmadrid

Mesmo em cima do minuto 90, Toni Kroos fixou o resultado após um pontapé à entrada da área, que saiu colocado ao poste, como o germânico já tem habituado.

TONI KROOS 💫 Classe, classe, classe 👏



🇪🇸 @LaLiga | @AthleticClub 0 x 2 @realmadrid



— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 22, 2023

Desta forma, o Real Madrid mantém-se na segunda posição da liga espanhola, com 41 pontos, enquanto o Barcelona tem 44. Já o Athletic, é oitavo, com 26.