O Real Madrid recebeu e venceu o Alavés por 3-2, esta terça-feira, no Santiago Bernabéu, não se livrando de um susto no duelo da 7.ª jornada da liga espanhola, depois de ter estado a vencer por 3-0 até aos 85 minutos de jogo.

O marcador foi inaugurado logo aos 54 segundos de jogo, por Lucas Vázquez, com um remate na área, a passe de Vinícius Júnior. Já perto do intervalo surgiu o 2-0 com que terminou a primeira parte, por Kylian Mbappé, após uma bela combinação com Jude Bellingham, a quem deu a bola com um passe hábil, antes de receber o passe do inglês para finalizar na área. O francês já tinha marcado ao minuto 21, num lance que não valeu, devido a fora-de-jogo.

Na segunda parte, o Real Madrid chegou ao 3-0 por Rodrygo, que rematou cruzado na área, depois de um arranque pelo lado direito do ataque.

A equipa comandada por Carlo Ancelotti teve mais aproximações à área para poder fazer o 4-0, nomeadamente num lance de Endrick, ao minuto 73. Não o fez e o Alavés reentrou na disputa pelo resultado na reta final do jogo, já depois de ter dado um aviso com um remate ao poste por Abde Rebbach (76m).

Ancelotti ia estrear Jacobo Ramón, mas…

Ao minuto 85, a bola entrou mesmo, num belo remate de Carlos Benavidez em zona frontal e, no minuto seguinte, o Santiago Bernabéu gelou com o 3-2, apontado por Kike García.

Com a vantagem a reduzir para a diferença mínima, Ancelotti, que ia estrear o defesa Jacobo Ramón, de 18 anos (já estava pronto para ir a jogo ao minuto 84), acabou por fazer voltar o jovem central ao banco, colocando Fran García em campo nos minutos finais, já com 3-2. Nota, ainda, para a saída de Mbappé pouco antes, aos 80 minutos, tendo o francês pedido substituição, devido a algumas queixas físicas.

O Alavés ainda chegou a assustar e a aspirar ao 3-3, mas o jogo acabou mesmo com o triunfo do Real Madrid, que agora tem 17 pontos, menos um do que o líder Barcelona, que tem 18 e recebe o Getafe na quarta-feira (20h00), podendo restabelecer a vantagem de quatro pontos.

Valencia de Thierry e André Almeida empata, Sevilha vence

Também esta terça-feira, o Valência, com os portugueses Thierry Correia e André Almeida a titulares, empatou sem golos na receção ao Osasuna.

Já o Sevilha recebeu e venceu o Valladolid por 2-1, num jogo em que a equipa visitante teve o guarda-redes André Ferreira como suplente não utilizado (ainda não jogou em 2024/25, sendo que o titular tem sido o internacional estónio Karl Hein).

A equipa da casa chegou à vantagem num autogolo de David Torres em cima do intervalo (45m), Kike Pérez fez o 1-1 na segunda parte (56m) e foi Chidera Ejuke, saído do banco, a marcar o golo da vitória do Sevilha, aos 85 minutos.