O avançado brasileiro Rodrygo foi protagonista no duelo pela equipa secundária do Real Madrid este domingo, na vitória por 2-0 ante o San Sebastián Reyes, no duelo da 26.ª jornada do grupo 1 do terceiro escalão do futebol espanhol, a Segunda Divisão B.

Já com o 1-0 no marcador, apontado por Fidalgo, Rodrygo fez o 2-0 final aos 87 minutos, com um remate em bico na área, após uma arrancada desde o meio-campo. Logo a seguir, o jogador de 19 anos, já opção por 18 vezes com Zinedine Zidane na equipa principal, festejou na cara do guardião adversário após este ter-lhe ido pedir satisfações por um momento anterior e acabou expulso.