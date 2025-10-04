O Real Madrid venceu facilmente o Villarreal neste sábado, por 3-1, com golos de Vinicius Jr. (bis) e Mbappé. No entanto, houve um lance capital no jogo que tem sido alvo de muita discussão.

Tratou-se da expulsão do lateral uruguaio Santiago Mouriño, do Villarreal, que acabou por ver o segundo amarelo num lance muito duvidoso. Pôs o braço no peito de Vinicius Jr., travando ligeiramente a marcha do extremo, mas este queixou-se da cara.

Perante as queixas do jogador do Real Madrid, o árbitro Guillermo Cuadra acabou por expulsar Mouriño aos 77 minutos. Sendo uma expulsão por acumulação de amarelos, o VAR não pode intervir no lance.

O sucedido tem gerado muita incredulidade não só nas redes sociais, como também na imprensa espanhola... especialmente a catalã. «Guillermo Cuadra foi o grande responsável por acabar com a reação do Villarreal frente ao Real Madrid no Santiago Bernabéu, depois de deixá-los com um jogador a menos de forma injusta, pouco depois de o Submarino Amarelo ter reduzido a diferença no marcador», escreve o redator-chefe do Mundo Deportivo, Pablo Planas, no seu jornal.

Veja o lance em questão: