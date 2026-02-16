O Benfica venceu o Real Madrid na fase de liga da Champions, mas os «merengues» não escondem o desejo de desforra. A equipa madrilena volta ao Estádio da Luz esta terça-feira e Vinicius Júnior deixou o mote.

«Se não estiveres bem fisicamente, podes perder contra qualquer equipa. Perdemos o primeiro jogo contra o Benfica, agora temos uma segunda oportunidade e temos de ganhar. Ambiente na Luz? Adoro a Champions por jogar com este ambiente», disse o internacional brasileiro, numa conversa com o YouTuber espanhol Ibai Llanos.

«É melhor para nós jogar a segunda mão em casa. Sempre que perdemos desejamos jogar contra essa equipa outra vez», frisou.

Vinicius falou ainda de Cristiano Ronaldo e lamentou não se ter cruzado com o avançado português no Bernabéu. O brasileiro chegou ao Real Madrid no verão de 2018, precisamente quando Ronaldo rumou à Juventus.

«Cheguei precisamente quando ele saiu. Queria muito ter jogado com o 'bicho'. Estive com ele na Arábia Saudita, mas conheci-o em Madrid quando o Real me convidou para ver um jogo e estar com os jogadores antes de assinar», contou.

Quanto ao Mundial deste ano, o extremo do Real Madrid colocou Portugal no lote de favoritos.

«Gosto muito de Portugal, da forma como jogam. Portugal, Espanha, França e Argentina são as quatro melhores equipas, jogam juntas há muito tempo e mudaram poucos jogadores desde o último Mundial. Isso faz muita diferença», concluiu.