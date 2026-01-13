Xabi Alonso despede-se do Real Madrid: «Não correu como gostaríamos»
Técnico assumiu funções antes do Mundial de Clubes e acabou por sair após a derrota na Supertaça de Espanha
Um dia depois de ter deixado o Real Madrid, Xabi Alonso deixou uma mensagem nas redes sociais em que despede do clube e agradece a oportunidade.
«Esta etapa profissional chega ao fim e não correu como gostaríamos. Treinar o Real Madrid foi uma honra e uma responsabilidade», começou por transmitir, através do Instagram.
«Agradeço ao clube, aos jogadores e, acima de tudo, aos adeptos e ao madridismo pela confiança e apoio. Parto com respeito, gratidão e orgulho por ter dado o meu melhor», concluiu o basco, que foi rendido pelo ex-colega de equipa Álvaro Árbeloa.
Xabi Alonso terminou a aventura no clube onde tinha brilhado como jogador após menos de sete meses no cargo. Chegou ao clube antes do Mundial de Clubes, em junho, substituindo o experiente Carlo Ancelotti.
O antigo treinador do Bayer Leverkusen não ganhou nenhum título. No Mundial foi eliminado nas meias-finais, na Liga está a quatro pontos do líder Barcelona. A derrota na final da Taça de Espanha ditou a sua saída precoce.