O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, foi um dos principais responsáveis pela criação da Superliga europeia, enumerando os motivos que o moveram. Na véspera do jogo contra o Cádiz, Zidane recusou dar a sua opinião sobre a nova competição.



«É uma questão para o presidente. Estou dependente do jogo, não estou aqui para falar sobre isso. Não é o meu trabalho», referiu, em conferência de imprensa.



Os jornalistas insistiram no tema e o francês voltou a preferir não responder. «Não vou dar a minha opinião. Podem dizer que o Zidane nunca se queima, mas é verdade. Faço o meu trabalho, os outros podem opinar e falar. Penso no Cádiz», reiterou.