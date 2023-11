A Real Sociedad, próxima adversária do Benfica na Liga dos Campeões, carimbou a passagem aos 32-avos da Taça do Rei, esta quarta-feira, ao vencer pela margem mínima (1-0) em casa do Buñol, equipa dos distritais de Valência.

Tal como era expectável, Imanol Alguacil promoveu várias mudanças no onze e o único golo da partida surgiu apenas aos 67 minutos, por Carlos Fernández.

A equipa basca, que daqui a precisamente uma semana recebe o Benfica na quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, ainda vai defrontar o Barcelona antes do jogo com os encarnados.

Também esta quarta-feira, o Getafe goleou em casa do Tardienta, equipa da província de Huesca, por 12-0.

O defesa-central português Domingos Duarte foi titular no conjunto visitante e apontou um dos golos, aos 68 minutos. John Patrick (7m), Mason Greenwood (15m e 54m), Choco Lozano (30m), Jordi Martín (33m), Óscar (35m, 56m e 63m), Latasa (73m) e Borja Mayoral (78m e 85m) também marcaram.

William Carvalho também esteve presente numa das maiores goleadas do dia. O médio luso foi titular, cumpriu os 90 minutos e somou duas assistências no triunfo do Betis no reduto do Hernán Cortés (12-1), da Extremadura.

Nos outros jogos do dia, o Girona, a grande sensação da liga espanhola, o Sevilha e o Celta de Vigo também avançaram à próxima ronda.