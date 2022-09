Os exames realizados esta manhã confirmaram o pior cenário: o reforço sonante da Real Sociedad para esta época, Umar Sadiq, vai estar ausente dos relvados durante um largo período, depois de ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Foi mesmo o emblema espanhol quem comunicou a gravidade da lesão, através de uma nota no site oficial.

Sadiq lesionou-se no encontro deste domingo, que terminou com a derrota da Real Sociedad no terreno do Getafe (2-1). Por volta dos 35 minutos, o atacante nigeriano apoiou mal a perna direita no relvado e teve de ser imediatamente substituído.

Contratado por 20 milhões de euros no último dia de mercado de verão, para substituir Alexander Isak, Sadiq disputou apenas três jogos pelo clube basco. Ainda assim, somou um golo, logo na estreia diante do Atlético de Madrid.