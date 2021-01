A Real Sociedad empatou este sábado na receção ao Betis, 2-2, em jogo da 20.ª jornada da Liga espanhola.

No País Basco, Alexander Isak deu vantagem à equipa da casa aos 48 minutos, com assistência de Guridi. Menos de dez minutos depois, o sueco ofereceu Oyarzabal para o 2-0.

Nos últimos minutos, já com William Carvalho, o conjunto bético conseguiu chegar ao empate: Joaquín assistiu Canales para o 2-1, aos 86 minutos, e fez ele próprio o 2-2 aos 90+2 minutos.

Com este resultado, a Real Sociedad está agora no sexto lugar, com 31 pontos, enquanto o Betis é oitavo, com 27.