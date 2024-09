Na noite desta segunda-feira, morreu no hospital o homem acusado de assassinar Rebeca Cheptegei, atleta olímpica que foi queimada em casa.

Segundo avança o The Star, jornal queniano, Dickson Ndiema não resistiu aos ferimentos que sofreu ao queimar a antiga parceira e ficou internado nos cuidados intensivos.

A atleta ficou com 80 por cento do corpo queimado, enquanto Ndiema teria 30 por cento de queimaduras ao longo do corpo.

Na sequência de uma discussão entre ambos, o homem terá encharcado Rebeca com gasóleo e acabou por atear fogo à mesma, levando à morte da maratonista de 33 anos. No ato, Ndiema terá sofrido várias queimaduras também e acabou por não resistir.