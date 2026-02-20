O Lanús venceu por 1-0 na receção ao Flamengo, em encontro da primeira mão da Supertaça sul-americana de futebol, também conhecida como Recopa, disputado em Buenos Aires, na Argentina.

Um golo de Rodrigo Castillo, aos 77 minutos, selou o triunfo dos argentinos, vencedores da Taça sul-americana em 2025.

Apesar de ter dominado na posse de bola (fechou o jogo com uma taxa de 65 por cento), o Flamengo passou um mau bocado na Argentina. Mais objetivo, o Lanús rematou bem mais (17 contra nove) e viu ainda dois golos serem anulados por fora de jogo.

No mengão, o ex-Benfica, Everton Cebolinha, desperdiçou a melhor ocasião aos 35 minutos, num remate defendido de forma corajosa por Losada.

A segunda mão da Recopa sul-americana realiza-se no dia 27 de fevereiro (00h30, hora portuguesa), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, casa dos campeões brasileiros em título e detentores da Libertadores.