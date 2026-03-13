Internacional
Há 25 min
OFICIAL: Lauren James renova com o Chelsea
Depois do irmão, avançada prolonga vínculo até 2030 com os «blues»
AL
AL
O Chelsea anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Lauren James. A avançada, cujo irmão Reece James também já renovou, prolonga vínculo com os «blues» 2030.
Em declarações aos meios de comunicação do clube, a jogadora de 24 anos mostrou-se «feliz».
«Estou muito feliz e nas nuvens por ter renovado com o Chelsea. É o meu clube desde que sou jovem, por isso estou muito contente por ter prolongado a minha carreira aqui. (...) Espero ter mais sucesso aqui e conquistar mais troféus com este fantástico clube», disse.
Esta temporada, Lauren James soma dois golos em 16 jogos pelo emblema londrino.
Lauren James. Here to stay. ✍️ pic.twitter.com/oylbwg6PxZ— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) March 13, 2026
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS