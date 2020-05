A FIFA e a International Football Association Board (IFAB) aprovaram a medida que permite que as equipas façam cinco substituições por jogo.

Esta medida será implementada de forma temporária nas competições que forem retomadas após a interrupção devido à pandemia da Covid-19, com o objetivo de «proteger o bem-estar dos jogadores», justifica a IFAB, que dá a oportunidade aos organizadores para decidirem adotar ou não a medida.

De acordo com a informação que se lê no site da entidade, cada equipa terá apenas três oportunidades de interromper o jogo para efetuar as cinco substituições, mas poderá fazê-lo também ao intervalo, mantendo a possibilidade de interromper o jogo.

No caso de ambas as equipas aproveitarem a mesma pausa para as alterações, isso contará como uma das suas interrupções.

No caso das competições que já permitiam uma substituição extra às três regulamentares, em caso de prolongamento, essa oportunidade poderá ser utilizada pelas equipas.

[artigo atualizado]