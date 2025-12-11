Ángel Di María, estrela argentina e antiga figura do Benfica, integra a lista de candidatos ao prémio «Rei da América», distinção anual organizada pelo jornal uruguaio El País e considerada uma das mais prestigiadas do futebol sul-americano.

O extremo, que voltou ao Rosario Central depois da segunda passagem pela Luz, surge entre nomes de peso como Lionel Messi, De Arrascaeta, Gustavo Gómez e Vitor Roque, numa lista que reúne mais de duas dezenas de jogadores em destaque no continente.

Criado em 1986, o prémio «Rei da América» distingue anualmente o melhor jogador do continente através do voto de cerca de 250 jornalistas. No historial constam vencedores como Maradona, Riquelme, Neymar, Ronaldinho, Valderrama ou Julián Álvarez.

O mais laureado é Carlos Tévez, com três conquistas consecutivas (2003-2005). No último ano, os vencedores foram Luiz Henrique (melhor jogador masculino), Gabi Zanotti (feminino) e Artur Jorge (treinador).

A escolha do vencedor será anunciada no último dia de 2025 e promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos, juntando estrelas mundiais como Messi e Di María a figuras dominantes do futebol sul-americano atual.