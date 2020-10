A Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido (CAA) confirmou, esta quinta-feira, ter indiciado David Henderson, intermediário na organização do voo que vitimou Emiliano Sala, por violações das leis de navegação aérea.

Henderson, de 66 anos, poderá ter agido de forma «negligente» e deve comparecer num tribunal em Cardiff, no País de Gales, a 26 de outubro, após uma audiência anterior realizada no final de setembro.

«A Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido entrou com uma ação legal contra David Henderson por infrações ligadas ao acidente fatal de uma aeronave leve no Canal da Mancha, em janeiro de 2019», revelou o diretor da CAA, Richard Stephenson.

Sala faleceu a 21 de janeiro de 2019, com 28 anos, quando o avião que o transportava, pilotado pelo britânico David Ibbotson, caiu no Canal da Mancha. O argentino, que em Portugal jogou no Crato, estava em trânsito dos franceses do Nantes para o País de Gales, para assinar pelo Cardiff.

O corpo de Sala foi encontrado nos destroços do aparelho, mais de duas semanas após o acidente, a uma profundidade de 67 metros. O corpo de Ibbotson, de 59 anos, nunca foi dado como encontrado.