Após ter divulgado a lista de convocados do Brasil, o selecionador Tite foi questionado acerca da ausência de Renan Lodi e justificou-a com o esquema de vacinação incompleto do atleta já que só tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 há três dias.

«O Renan Lodi esteve afastado da possibilidade de ser convocado em função da sua não vacinação. Essa informação foi-nos transmitida, então ele perdeu a oportunidade de concorrer por não se ter vacinado», referiu em conferência de imprensa, antes dos duelos com Equador e Paraguai.

O selecionador da canarinha defendeu ainda a vacinação dos futebolistas. «Eu, particularmente, entendo que a vacinação é uma responsabilidade social. Eu e a minha família fomos vacinados. Queria ter meus pais, mas não os tenho. Mas queria poder protegê-los. Segundo, o aspeto é respeitando a parte das autoridades sanitárias de cada país. Renan Lodi não poderia entrar no Equador. Ele teve a primeira dose da vacina no dia 10. Não estaria apto de estar com a comitiva. Respeitamos as leis deste país», frisou.

Quem aproveitou a vaga deixada pelo lateral do At. Madrid foi o ex-FC Porto Alex Telles, que integra a lista de convocados marcada pela ausência da principal figura, o lesionado Nemar. Já Dani Alves, aos 38 anos regressou à seleção.

O Brasil, já apurado para o Mundial do Qatar, defronta o Equador e o Paraguai, a 27 de janeiro e 1 de fevereiro.

A lista de convocados do Brasil:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Man. City) e Weverton (Palmeiras)

Defesas: Emerson (Tottenham), Dani Alves (Barcelona), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Man. United), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

Médios: Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Man. United), Gerson (Marselha), Éverton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon) e Coutinho (Aston Villa)

Avançados: Antony (Ajax), Gabigol (Flamengo), Gabriel Jesus (Man. City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid)