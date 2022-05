O treinador português Renato Paiva despediu-se do Independiente del Valle, na noite de domingo, com um empate a uma bola na deslocação ao Nueve de Octubre, na 15.ª e última jornada da primeira etapa do campeonato do Equador.

Depois do 0-0 ao intervalo, Renny Jaramilo adiantou a equipa da casa aos 56 minutos e Jonatan Bauman fez, ao minuto 70, o golo que valeu a igualdade ao Independiente.

O atual campeão em título, que partiu para a última jornada da primeira fase em terceiro lugar e dependente de outros resultados para subir à liderança, acabou em quarto lugar, com 27 pontos. O Barcelona Guayaquil foi primeiro com 30 pontos, seguido de Universidad Catolica (29) e da LDU Quito (29).

Emoção e aplausos na despedida

Após o encontro da última noite, Renato Paiva não conteve a emoção nas últimas palavras, na conferência de imprensa, em que foi aplaudido pelos presentes ao falar do «legado» que deixa e da família que, em Portugal, foi sofrendo ao longe.

«Serei sempre recordado como o primeiro treinador campeão nacional por este clube, isto estará sempre gravado. É um título, é currículo para o clube e para mim, mas todas estas manifestações de carinho dos meus jogadores, dos meus diretores, dos adeptos, das pessoas que trabalham no clube todos os dias, a forma como alguns choraram... Eu acho que não chorei tanto na minha vida como nos últimos dias, creio que é um legado e mais importante do que um título», afirmou o técnico ex-Benfica.

«As manifestações de carinho que senti nestes dias dizem-me que o clube também não se enganou e isso é o que mais me orgulha, o que mais orgulha a minha família que está longe [ndr: pausa, emocionado, com lágrimas nos olhos, enquanto é aplaudido]. Desde longe sofreram com a distância, com o trabalho que tivemos jogo após jogo, os abraços que não podes dar, porque é isto [o telemóvel] que te aproxima da tua família, mas eles estão orgulhosos e creio que o clube também está», apontou, ainda.

Renato Paiva prepara-se agora para assumir um novo desafio, no Club León, do México.