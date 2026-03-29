Renato Paiva e o adjunto Miguel Santos realizaram na última semana, entre 23 e 27 de março, um estágio com Cesc Fàbregas, no Como.

O técnico português, que atualmente está sem clube depois da saída do Fortaleza, aproveitou a paragem para os compromissos das seleções para aprender com o técnico espanhol, que orienta a equipa sensação da liga italiana.

Renato Paiva deixou rasgados elogios a Fàbregas, salientando o trabalho do treinador ao serviço do conjunto italiano.

«Experiência muito enriquecedora num contexto de elite e com um treinador que está a realizar um trabalho notável, não só em termos qualitativos mas também quantitativos no Como, a grande sensação do futebol italiano. Destaco a abertura e a humildade com que fomos recebidos e tratados pelo Cesc Fàbregas, o seu adjunto Ferran Vilà Carreras, que já conhecia, restante equipa técnica e staff», disse o técnico de 56 anos em declarações a que o Maisfutebol teve acesso.