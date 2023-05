O Bahia, treinado pelo português Renato Paiva, perdeu este sábado na receção ao Flamengo, por 3-2, em jogo da sexta jornada do Brasileirão, o principal campeonato brasileiro de futebol.

Na Arena Fonte Nova, no duelo que abriu a jornada, o Flamengo chegou à vantagem com um golo de Matheus França, aos 23 minutos. Aos 29, os visitantes dobraram a diferença, com um golo de Gabriel Barbosa, de penálti.

A equipa comandada por Renato Paiva reduziu aos 35 minutos, por Biel, mas sofreu o 3-1 por David Luiz, em cima do intervalo (45+4m). O central ex-Benfica fez o primeiro golo pelo Flamengo desde que chegou em setembro de 2021.

A segunda parte trouxe uma revolução na equipa do Flamengo, até porque o treinador Jorge Sampaoli mudou cinco jogadores, inclusive o guarda-redes, lançando Santos na vez de Matheus Cunha. Este período até começou bem para o Bahia, que reduziu para 3-2 por Ademir (que entrou para o reatamento) aos 51 minutos.

Porém, tudo se complicou já dentro dos últimos 20 minutos, com Rezende e Kanu, respetivamente aos 74 e 77 minutos, a serem expulsos por acumulação de amarelos, deixando o Bahia com menos dois até ao apito final de um jogo em que o resultado não mais se alterou. Ainda assim, mesmo reduzido, o Bahia ficou mais perto do empate.

O Flamengo chega aos nove pontos e está na parte cimeira da classificação, à condição no quarto lugar. O Bahia mantém o 13.º posto, com seis pontos, mas pode cair lugares.