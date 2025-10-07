Renato Sanches teve um início promissor no Panathinaikos, ganhando mesmo a titularidade na equipa grega, porém, no jogo deste domingo, o português voltou a sofrer uma lesão e teve mesmo de ser substituído antes do intervalo.

De acordo com a imprensa grega, o ex-Benfica sofreu uma distensão no bíceps femoral e deverá ficar afastado dos relvados por 10 dias.

A lesão em si ocorreu na partida contra o Atromitos (1-0), com o médio luso a deixar o relvado aos 38 minutos.

Esta temporada, Renato Sanches leva uma assistência em seis jogos pelo Panathinaikos.