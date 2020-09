O guarda-redes Edouard Mendy é reforço do Chelsea. O clube londrino oficializou a contratação do jogador senegalês esta quinta-feira, num acordo válido para as próximas cinco temporadas.

Mendy junta-se a Kepa Arrizabalaga e Willy Caballero nas opções para a baliza à disposição de Frank Lampard, treinador que já tinha confirmado, na véspera, que o atleta de 28 anos ia chegar aos azuis de Londres.

Internacional por sete ocasiões pela seleção do Senegal, Mendy representou o Rennes na última época e já tinha feito um jogo oficial pelo antigo clube em 2020/2021.

Antes, num percurso de sénior feito todo em França, Mendy jogou três anos no Stade Reims, um no Marselha B e quatro no Cherbourg.