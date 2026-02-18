O Rennes anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Franck Haise para o comando técnico da equipa, ele que sucede a Habib Beye.

O treinador de 54 anos está de regresso ao emblema francês depois de, entre 2006 e 2012, ter orientado as camadas jovens.

«É um prazer dar as boas-vindas ao Frank, que conheço muito bem. Ele é um excelente treinador, com um profundo conhecimento da Ligue 1. Era a nossa primeira escolha e, por sua vez, demonstrou imediatamente grande entusiasmo e forte desejo de se juntar ao nosso projeto», refere, em comunicado, Loïc Désiré, diretor desportivo.

Atualmente, o Rennes ocupa o sexto lugar da liga francesa, com 34 pontos.

