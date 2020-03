O Saint-Étienne garantiu, esta quinta-feira, a qualificação para a final da Taça de França de futebol, após eliminar o Rennes, em casa, no Estádio Geoffroy-Guichard, por 2-1, no segundo jogo das meias-finais.

Um triunfo sofrido, com reviravolta já em tempo de compensação, a favor da equipa verde, que está na final da prova 38 anos depois.

O Rennes, atual detentor do título, conquistado em 2019 ante o Paris Saint-Germain, ficou mais perto do reencontro com os parisienses, apurados na quarta-feira, quando M’Baye Niang desfez o 0-0, com um penálti concretizado ao minuto 33.

O Saint-Étienne empatou ainda antes do intervalo, por Kolodziejczak, de cabeça, após cruzamento de Diony.

Foi a 39 segundos de serem cumpridos os quatro minutos de compensação, na segunda parte, que o Saint-Étienne deu a volta ao marcador e festejou a passagem a uma final que já não acontecia desde 1982. Um momento que provocou a loucura dos adeptos da equipa da casa nas bancadas, como pode ver no vídeo abaixo.

Saint-Étienne e Paris Saint-Germain vão precisamente editar a final de 1982, que sorriu à equipa da capital, nas grandes penalidades.