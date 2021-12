O Tottenham foi afastado da Liga Conferência, depois de a UEFA ter confirmado, esta segunda-feira, a decisão de derrota administrativa à equipa inglesa ante o Rennes, por 3-0.

O encontro, que estava previsto realizar-se a 9 de dezembro e que contava para a última jornada da fase de grupos da competição, não foi jogado devido a vários casos de covid-19 na equipa londrina.

«Declara-se que o jogo da Liga Conferência entre o Tottenham e o Rennes, inicialmente agendado para 9 de dezembro, é perdido pelo Tottenham, que assim se considera ter perdido o jogo 0-3, de acordo com a alínea J.3.1 dos regulamentos da Liga Conferência da UEFA, época 2021/22», refere a UEFA, na deliberação anunciada esta manhã.

A derrota aplicada ao Tottenham significa que a equipa termina o grupo G com sete pontos e é o Vitesse quem segue para o play-off de acesso aos oitavos de final, para defrontar o Rapid Viena.

A equipa dos Países Baixos termina assim o grupo em segundo, com dez pontos, atrás do Rennes, primeiro com 11 e qualificado diretamente para os oitavos de final.

Há pouco mais de uma semana, a UEFA já tinha adiantado que o Tottenham-Rennes seria cancelado. Um porta-voz da UEFA tinha dito, à AFP, que «apesar de todos os esforços, não foi encontrada uma solução que servisse os interesses dos dois clubes».