O treinador Jagoba Arrasate renovou com o Osasuna até 30 de junho de 2024, após vários meses de incerteza sobre a sua continuidade, anunciou esta segunda-feira o clube da primeira liga espanhola de futebol.

Jagoba Arrasate, de 43 anos, está há quatro temporadas no Osasuna, depois de chegar a Pamplona em 2018 vindo do Numancia. Na primeira época subiu o clube à primeira Liga e na atual está a caminho de garantir a terceira permanência: O Osasuna segue na 11.ª posição, com 35 pontos.

Bittor Alkiza, adjunto de Arrasate, e Sergi Pérez, preparador físico, também renovaram até junho de 2024.