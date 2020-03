Nemanja Matic vai permanecer no Manchester United por, pelo menos, mais um ano, indicou Adam Marshall, num artigo de opinião publicado no site do clube.

O Manchester United «exerceu a opção de estender o contrato, que terminava no verão, por mais um ano, como Ole Gunnar Solskjaer [o treinador] recomendou recentemente», refere Marshall, uma informação que, contudom, ainda não foi oficializada pelo clube.

O antigo jogador do Benfica, que terminava o vínculo com os red devils neste verão, renovou com o clube inglês, tendo sido acionada a cláusula de opção por mais um ano que estava prevista no seu contrato.

Matic chegou a Old Trafford em 2017/2018, pela mão de José Mourinho, e, nesta época, somou um golo e duas assistências em 22 jogos.