O Liverpool renovou contrato com o futebolista inglês Curtis Jones, médio de 19 anos que fez todo o percurso desde os escalões de formação nos reds.

Em comunicado oficial, no sábado, o novo campeão da Premier League e ainda detentor da Liga dos Campeões confirmou um «contrato de longa duração» com o jovem, que esta época fez oito jogos e dois golos, depois da estreia na equipa principal, com um jogo em 2018/2019.

O clube inglês não detalhou os anos de contrato, sendo que a imprensa inglesa noticia um acordo por cinco anos, até 2025.