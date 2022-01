O Sevilha renovou contrato com o futebolista Fernando Reges até 2024. O acordo foi oficializado na manhã desta terça-feira pelo clube espanhol.

O antigo jogador do FC Porto, clube que representou de 2008 a 2014, vê assim prolongada por mais dois anos a ligação ao clube da Andaluzia, onde é atualmente treinado por Julen Lopetegui, que também já passou pelos dragões.

Fernando, médio de 34 anos, cumpre a terceira época no Sevilha, depois de ter estado dois anos no Galatasaray e três no Manchester City, isto após a saída do FC Porto.

Formado no Vila Nova, do Brasil, onde chegou a sénior, Fernando teve ainda uma passagem de uma época pelo Estrela da Amadora, em 2007/2008, antes de afirmar-se no futebol português e europeu, no FC Porto.

O Sevilha, que venceu o Cádiz por 1-0 na noite de segunda-feira, é o atual segundo classificado da liga espanhola, com 41 pontos. Está a cinco do líder Real Madrid, que tem 46 e mais um jogo disputado do que a equipa de Lopetegui.