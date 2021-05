Xavi Hernádez renovou pela equipa qatari do Al Saad por duas épocas, anunciou o clube nesta quarta-feira.

O antigo médio, que brilhou com a camisola do Barcelona e da seleção de Espanha, vai assim continuar no Médio Oriente, ele que é há muito desejado por grande parte dos adeptos do clube culé.

Recorde-se que Xavi iniciou o percurso nos bancos como treinador adjunto de Jesualdo Ferreira, assumindo o cargo de treinador principal quando o português deixou o clube, há duas épocas.