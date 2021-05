Héctor Cúper é o novo selecionador da República Democrática do Congo.



A federação local não revelou a duração do vínculo do técnico de 65 anos, referindo apenas que este tem como objetivo qualificar a seleção para o Mundial 2022.



Esta é a quarta seleção que Cúper vai orientar depois de passagens por Uzbequistão, Egipto e Geórgia.

