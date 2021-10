O Milan venceu esta terça-feira o Torino por 1-0, em jogo da décima jornada da Série A, e segurou a liderança do campeonato, ainda que nesta altura tenha mais um jogo que o Nápoles (e mais três pontos).

Giroud, aos 14 minutos, marcou o único golo da partida, na sequência de um canto, ele que aos 87 minutos deu lugar a Ibrahimovic, que voltou a ser suplente utilizado na formação do Milan.

O português Rafael Leão jogou os noventa minutos, na direita do ataque, e por duas vezes ameaçou o golo, mas no primeiro remate o guarda-redes do Torino defendeu e no segundo a bola saiu para a bancada.

Refira-se que a vitória do Milan esteve muito longe de ser tranquila, sobretudo pelo que o Torino fez na segunda parte. Belotti e Sanabria obrigaram mesmo Tatarusanu a fazer grandes defesas, tornando-se figura da partida.