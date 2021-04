Sem vencer há mais de um mês e afundado no último lugar da Liga espanhola à entrada da 29.ª jornada, o Huesca ganhou esta sexta-feira fôlego na luta pela salvação, ao vencer fora o Levante por 2-0.

Com Ruben Vezo a titular, a equipa de Valência foi derrotada com dois golos de Rafa Mir (15m e 54m), avançado que foi formado no rival da cidade.

Com este resultado, o Huesca salta do 20.º para o 18.º posto da Liga espanhola com 24 pontos e está, ainda que à condição, a um ponto da linha de permanência. Já o Levante é 10.º classificado com 35 pontos.