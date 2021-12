O Al Hilal, orientado pelo português Leonardo Jardim, empatou em casa com o Al Feiha (0-0), num jogo em atraso da quarta jornada, e falhou a aproximação ao pódio da Liga saudita.

O atual campeão asiático marcou passo pelo segundo jogo consecutivo e segue na quarta posição do campeonato, com 21 pontos em 11 jogos.

O Al Ittihad, com 26 pontos e 12 jogos disputados, é líder, seguido de Al Shabab e Damac, ambos com com 25 pontos e 13 partidas.